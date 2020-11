Black Panther 2: Marvel no realizará un doble digital para Chadwick Boseman

Chadwick Boseman fue el responsable de interpretar a Black Panther en el UCM desde que apareció en Captain America: civil war. El éxito del filme fue tan grande que la llegada de una segunda parte era inminente, pero el fallecimiento del protagonista cambió los planes de Marvel Studios.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Disney reemplazaría a Boseman digitalmente en las primeras escenas, para que luego Shuri, la hermana de T’Challa, se convierta en la sucesora legítima de Pantera negra.

Sin embargo, ese no es el plan de la compañía, tal como lo confirmó su vicepresidenta ejecutiva, la argentina Victoria Alonso, en una entrevista con el diario Clarín.

“Chadwick hay uno solo, y no está con nosotros. Nuestro rey, lamentablemente, ha muerto en la vida real, no solamente en la ficción, y nos estamos tomando un tiempo para ver cómo retomamos la historia y qué es lo que hacemos para honrar este capítulo de lo que nos ha pasado que fue tan inesperado, tan doloroso, tan terrible, la verdad".

Alonso también habló sobre el tiempo que está tomando la producción de Black Panther 2, que tenía planes para rodarse en marzo de 2020.

"Chadwick no solo fue una maravilla de ser humano todos los días que pasamos juntos. Además, me parece que como personaje, lo que hizo nos elevó como compañía y ha dejado su momento en la historia. Yo sé que a veces en producción dos meses pasan o tres meses pasan y uno dice, ya, pasó mucho tiempo. Pero no es mucho tiempo, tenemos que pensar bien qué es lo que vamos a hacer y cómo, y pensar cómo vamos a honrar a la franquicia”, finalizó la ejecutiva.