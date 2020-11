The Punisher: Jon Bernthal no descarta regresar como Frank Castle

Ha pasado más de un año desde que Netflix canceló a la serie The Punisher y aún existen personas que desean que Frank Castle y los otros personajes de Marvel que aparecieron en las series del streaming puedan regresar.

Es así que The geek house show entrevistó a Jon Bernthal (protagonista de The Punisher) y le preguntaron sobre la posible nueva temporada de la serie o una eventual aparición de su personaje en el UCM.

Aunque no existe algún proyecto que implique al antihéroe, Bernthal no desechó la posibilidad y comentó que le gustaría volver interpretar a Punisher.

“Creo que con eso siempre hay esperanza. Es increíblemente reconfortante la cantidad de gente que respondió a esta versión de Frank y no puedo decirte cuánto significa para mí. Significa mucho para mí. Está en mi sangre, en mis huesos”, señaló el actor.

Además, indicó que si vuelve a interpretar al personaje pretende que este cumpla con algunos requisitos mínimos para el agrado de sus seguidores.

“Para mí, no es tanto una cuestión para sobre si tienes la oportunidad de hacerlo o no. Demasiada gente está enfocada en tratar de obtener una oportunidad en este negocio y, para mí, se trata de lo que haces con la oportunidad que tienes. Lo hagamos o no, se trata de hacerlo bien. Hacer la versión que los fanáticos merecen”, destacó.

“Todas esas decisiones se toman en salas a las que no me invitan. Cuando recibamos la llamada, estaré listo. Me aseguraré de hacer todo lo posible para cerciorar de que lo hacemos bien o no lo haremos en absoluto”, finalizó Bernthal.