The mandalorian: cinco datos de la serie previo a su estreno en Disney Plus

Una de las series más esperadas de Disney Plus es sin duda The mandalorian, cuya historia girará en torno al cazarrecompensas del universo de Star wars junto a su fiel y misterioso compañero Baby Yoda.

Como se conoce, la plataforma de streaming llegará a Latinoamérica el 17 de noviembre de 2020 , por lo que muchos usuarios podrán disfrutar de los diferentes contenidos creados por ‘La casa del ratón’.

Para mantener las expectativas de los fans, revelamos algunos datos curiosos previo al estreno de The mandalorian.

Elementos ocultos de Star wars

Según aseguró el creador de la serie, Jon Favreau, la popular entrega estará llena de elementos relacionados a Star wars. Una de ellas es una referencia al Día de la vida (Life day) o la incorporación de piezas de utilería de la franquicia dentro del programa.

Carl Weathers es director en The mandalorian 2

En la primera temporada, Waethers se unió al elenco para darle vida a Greef Karga y, debido a su gran trabajo, la producción lo incluyó en la segunda parte como director.

La misión del mandaloriano

El protagonista Din Djarin (el mandaloriano) está a cargo del talentoso actor Pedro Pascal, quien en una entrevista para Disney Plus aseguró que su cometido es que los demás se sientan identificados con su personaje.

"De cierta forma, todos estamos cubiertos con nuestra propia armadura, y a todos nos aterra quitárnosla. Eso es lo que lo convierte en un ser que todos vamos a querer seguir”, recalcó el artista.

George Lucas visitó el set de The mandalorian

El creador del universo de Star wars, George Lucas, visitó las instalaciones del rodaje de The mandalorian. Pese a que la intención de la producción era que el cineasta observara cómo se llevó a cabo la serie, en realidad, fue para ver en acción a Dave Filoni, su compañero con quien trabajó en La guerra de los clones.

Pedro Pascal usó muchas referencias para su papel

Para darle vida al mandaloriano, Pascal tuvo que guiarse de diferentes títulos antes de presentarse en las grabaciones. Algunos ejemplos más conocidos son Yojimbo de Akira Kurosawa y The bad and the ugly de Sergio Leone.