Silvia Vásquez-Lavado está agradecida con Selena Gomez por llevar su historia al cine

La inspiradora vida de Silvia Vásquez-Lavado, la primera peruana en alcanzar la cima del monte Everest, será llevada a la pantalla grande. Para este proyecto, se eligió a nada menos que Selena Gómez como la protagonista.

Hace poco, The hollywood reporter confirmó que la ex artista de Disney Channel será la responsable de dar a conocer las motivaciones y las dificultades que tuvo la montañista peruana para lograr su ansiada meta: alcanzar la cima del monte más alto del mundo.

“Me siento tan agradecida de compartir esta emocionante noticia, que se ha estado preparando durante los últimos 10 meses. Un equipo de estrellas ha optado por mis próximas memorias, In the shadow of the mountain, para una adaptación cinematográfica”, compartió Vásquez-Lavado en su cuenta de Instagram.

En cuanto a la elección de Selena Gómez, señaló que está conmovida por la audacia y el talento de la actriz al asumir el rol protagónico. Así, no dio cabida a la polémica que iniciaron algunos detractores de la artista.

La película, llamada A la sombra de la montaña, estará dirigida por Elgin James. Los gastos de la producción serán cubiertos por One Community, una organización sin fines de lucro que apoya a personas que sufrieron violencia infantil, tal cual pasó con la activista de 46 años.

El proyecto significará un reto para la estadounidense, puesto que también puede marcar un nuevo inicio en su carrera. ¿Logrará hacerle justicia? solo nos queda esperar para el estreno o el primer avance para tener una idea del anticipado resultado.