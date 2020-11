Shark Boy y Lava Girl 2: primeras imágenes de secuela We can be heroes

Sharkboy y Lavagirl llegaron a la pantalla grande en 2005 con el 3D más llamativo que la tecnología de la época podía ofrecer. Quince años después, el director Robert Rodríguez anunció su regreso durante la Comic-Con 2020.

La secuela, titulada We can be heroes, tiene planeado llegar a Netflix a mediados de 2021 y los fans no podrían estar más emocionados por ver al equipo de superhéroes nuevamente. Para su alegría, las primeras imágenes del film ya están circulando en redes sociales.

¿De qué trata Sharkboy y Lavagirl 2? La historia nos presenta a los hijos de los súperheroes, quienes ya están adultos. Una vez que los padres son secuestrados por extraterrestres, las diferencias deberán dejarse de lado para salvar al mundo.

“Creamos este equipo, casi como un equipo de superhéroes de los Avengers, pero todos tienen niños. Estos pequeños tienen poderes, pero no saben cómo usarlos porque son muy jóvenes”, declaró Robert Rodríguez sobre el argumento.

En cuánto al éxito de Sharkboy y Lavagirl, el cineasta explicó que los niños son sus mayores fans. “Ven esas películas una y otra vez porque son películas de acción hechas para menores y familias que necesitan empoderamiento”, reflexionó.

Sharkboy y Lavagirl - sinopsis oficial

Mientras Max pasa las vacaciones solo, sus héroes imaginarios, Sharkboy (Taylor Lautner) y Lavagirl (Taylor Dooley) cobran vida y le invitarán a pasar múltiples aventuras.