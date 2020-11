Patricia Portocarrero: la menopausia en tono de humor

“Tengo 47 años y la menopausia me empezó a los 40 más o menos, casi después de dar a luz a Milan. Por eso siempre digo que mi hijo es un milagro de Dios. Me di cuenta (que estaba con la menopausia) por los calores y cuando me hice un tratamiento pre-Milan y me dijeron que mi reserva ovárica era muy baja. Eso me llenó de miedo y temores antes del embarazo. Ya luego de dar a luz, empezaron los calores y soponcio, es decir, los primeros síntomas”.

Así, la actriz Patricia Portocarrero describe cómo le tocó vivir la –para muchos– satanizada etapa que toda mujer experimenta al dejar de menstruar. Y desde hace unas semanas, junto al reconocido guionista Augusto Cabada, se encuentra alistando lo que será una serie que espera presentar a diversas plataformas de streaming.

“A Augusto lo conozco porque fue mi profesor de guion cuando estudiaba en Pataclaun y desde esa época no lo volví a ver hasta que coincidimos en ‘Te volveré a encontrar’, telenovela que escribió”, dice la recordada Mariaelena de la exitosa ‘Los Vílchez’.

Portocarrero recuerda que escribir sobre la menopausia era una idea que le rondaba hace mucho tiempo. “Es un tema tabú para muchas mujeres que lo vivimos y en mi caso de forma prematura.

Me dije: ‘A ver cómo le doy vuelta a esta situación que puede ser difícil para muchas’. Entonces, se me ocurrió la idea de crear esta obra y comencé a inventar a una actriz exitosísima que ha trabajado con Almodóvar, con directores de talla mundial. Una diva peruana y enamorada de un hombre 10 años menor que ella, un exitoso abogado que quiere hijos cuando ella, por opción, había renunciado a la maternidad. Entonces se enfrentará a la disyuntiva. Está muy enamorada y decide ser madre, pero justo en medio de eso entra a la menopausia y ahí empieza todo y en clave de humor. Convoqué a Augusto, le dije si le interesaba escribir el guion conmigo, le gustó la idea y así venimos escribiendo juntos”.

De nombre tentativo ‘Tic tac, la menopausia vista desde el humor’, se está elaborando para presentarse en plataformas de streaming. “Quiero hacerlo de forma bonita visualmente. Ahora que se está consumiendo tanto redes sociales, Netflix, Telemundo, quiero ver cómo nos va con este proyecto”.

Por cierto, te vimos siendo entrevistada en ‘Un nuevo día’ de Telemundo.

Sí, fue una sorpresa enorme para mí. La productora vio mi trabajo por un Zoom y le encantó y dijo ‘¿Quién es esta comediante peruana?’. Y me contactó a través de las redes sociales. Yo no podía creerlo. Un espacio con Adamari López, Ernesto Laguardia. Es grato que aprecien tu trabajo fuera y que se abran otras puertas.

