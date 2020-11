WandaVision: revelan nuevas imágenes de la serie de Disney Plus

WandaVision es una de las producciones más esperadas por los suscriptores de Disney Plus, la plataforma de streaming que contará con la totalidad de series y películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

A pesar de que otros shows como Falcon and the Winter Soldier y Loki tuvieron que suspender sus grabaciones debido a la pandemia ocasionada por el coronavirus, la serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany se encuentra en su etapa final de rodaje.

Wanda y Vision serán parte de la portada de la revista Entertainment Weekly, que se muestra con el titular de The Wanda years, en alusión al título original de la serie The wonder years, emitida a principios de la década de los noventa.

La revista también publicó una serie de fotografías que revelan algunos de los momentos más felices de la pareja, también puede verse a su vecina Agnes, interpretada por Kathryn Hahn y el embarazo de Wanda.

Dylan Klumph se pronuncia acerca de la serie de Disney Plus.

El productor del show publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en donde indicó lo agradecido que estaba por ser parte del show.

“Estoy muy contento de que me hayan traído a terminar las últimas semanas de grabaciones. Además, un gran agradecimiento a @kelseytfarrar por traerme a bordo en este equipo y así poder dirigir el set como un jefe. Un proyecto terminó, pero muchos más llegarán. Estén seguros de esperar algo increíble este diciembre en Disney Plus”, detalló el texto.

WandaVision aún no cuenta con fecha de estreno, pero se cree que Disney Plus la estrenará entre noviembre y diciembre de 2020.

WandaVision - tráiler

¿De qué trata WandaVision?

El programa combina el estilo cómico de situaciones clásicas con el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), en el que Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany), dos seres superpoderosos que disfrutan de su vida ideal, pero comienzan a sospechar que no todo es lo que parece.