Law & Order: SVU es considerada una de las series policiales más famosas de la televisión internacional, al punto de llevar 21 años al aire.

Con la temporada 22 a horas de estrenarse, sus fieles fanáticos esperan ver el regreso de Olivia Benson (Mariska Hargitay) a la pantalla, pero también conocer cuáles serán los nuevos casos que deberá enfrentar.

¿Qué pasará en La ley y el orden: UVE 22x01?

De acuerdo a la sinopsis brindada por ABC, los primeros episodios de la temporada 22 de La ley y el orden: UVE mostrará al equipo liderado por Olivia Benson intentar resolver un caso que ha logrado alarmar a todo Central Park.

Además, el grupo policial tendrá que lidiar con varios problemas y obstáculos en sus investigaciones, los cuales chocarán con la pérdida de confianza de la comunidad. El primer episodio lleva por nombre Guardianes y gladiadores, en referencia a una lucha que está por iniciar en la nueva entrega.

El regreso de Christopher Meloni al universo La ley y el orden

En marzo de 2020 se anunció que la serie tendría un spin-off, el cual traería de regreso a Christopher Meloni, actor que volverá a dar vida al detective Elliot Stabler. El personaje no solo tendrá una historia independiente, sino que además se reunirá con Olivia Benson en la TV.

En conversación con The New York Post, Meloni no descartó la posibilidad de grabar múltiples episodios cruzados de UVE y Organized Crime, nombre del spin-off.

Tráiler de La ley y el orden: UVE temporada 22

Fecha de estreno de La ley y el orden: UVE