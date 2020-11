Henry Cavill era la primera opción para ser Edward en Crepúsculo

Henry Cavill tuvo su gran oportunidad en el cine cuando el papel de Superman le fue otorgado. Este personaje no solo le dio fama internacional, sino la opción de ser parte de grandes producciones a lo largo de los años.

Pero lo que pocos fanáticos saben es que tiempo atrás el actor debió protagonizar la saga de Crepúsculo, popular historia que finalmente se le otorgó a Robert Pattinson en el 2008.

De acuerdo con el portal Screenrant, el personaje del famoso vampiro tenía como primera opción a Cavill, esto por decisión de la propia Stephenie Meyer, autora de los libros en los que se basó el film.

Tras pasar los castings respectivos, y ser considerado “perfecto como Edward”, todo cambiaría cuando Summit Entertainment, productora de la película, decidiera que no era el mejor para interpretar a un chico de 17 años . En aquel entonces, el popular Geralt of Rivia de The witcher contaba con 24 años.

Crepúsculo llegó a las salas de cine en el 2008. Foto: Summit Entertainment

Pero este no sería el único papel que le ‘quitaría’ Robert Pattinson a Henry Cavill. Según la web especializada, el actor que da vida a Superman para el DC Universe debió interpretar a Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego (2005). Recordemos que este fue un corto pero recordado personaje de Pattinson, el cual murió previo a la resurrección de Voldemort, el gran villano de la saga. De la misma manera, la edad le jugó en contra.

Harry Potter vio la muerte de Cedric en El cáliz de fuego. Foto: Warner Bros.

Con el paso de los años, cada uno de los actores se ha forjado una carrera importante en el cine y la televisión. En la actualidad, Pattinson se encuentra filmando The Batman, última cinta del famoso personaje de DC.

Por su parte, Cavill ha venido trabajando de la mano de Netflix, siendo sus dos últimas producciones Enola Holmes y The witcher.