Wandavision: serie de Disney Plus ya habría finalizado sus grabaciones

Debido a la pandemia del coronavirus, muchas producciones de Disney Plus tuvieron que paralizar sus grabaciones. No obstante, este no fue el caso para Wandavision, la nueva serie que trae de regreso a La bruja escarlata y a su fiel compañero Vision.

El productor del show, Dylan Klumph, publicó accidentalmente en su cuenta de Instagram una imagen junto a una leyenda en el que indicó que el rodaje del programa de ‘La casa del ratón’ habría finalizado.

Minutos después, el encargado eliminó el mensaje para prevenir que se filtre en redes sociales. No obstante, la cuenta de Twitter Marvel News pudo tomar a tiempo una captura de pantalla y revelar el contenido.

“Estoy muy contento de que me hayan traído a terminar las últimas semanas de grabaciones de [Redactado]. Además, un gran agradecimiento a @kelseytfarrar por traerme a bordo en este equipo y así poder dirigir el set como un jefe. Un proyecto terminó, pero muchos más llegarán. Estén seguros de esperar algo increíble este diciembre en Disney Plus.”, indica el texto.

Pese a que Klumph no especificó de qué serie se trataba, los cibernautas que lograron ver la publicación aseguraron que la fotografía muestra el set de Wandavision.

De ser este el caso, el programa de Scarlet Witch sería el primero en llegar en Disney Plus. Recordemos que The falcon and the winter soldier iba a ser el que abriera el camino a la fase 4 del UCM, pero tuvo que retrasar sus filmaciones debido a la pandemia de la COVID-19.

¿De qué trata WandaVision?

El programa combina el estilo cómico de situaciones clásicas con el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), en el que Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany), dos seres superpoderosos que disfrutan de su vida ideal, pero comienzan a sospechar que no todo es lo que parece.