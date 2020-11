The walking dead 11: serie anuncia su final con un pequeño adelanto [VIDEO]

The walking dead cumplió 10 años al aire y solo le faltan seis capítulos para estrenar su última temporada. El mundo dominado por los caminantes ha crecido al igual que los fanáticos que vieron el programa desde el 2010.

Es así que AMC sorprendió a los seguidores de la serie con un video especial, donde podemos ver al elenco leyendo el guion, pero separados a través de una reunión online.

El avance se centra en Home sweet home, el primero de los últimos episodios que le quedan a la serie, el cual se ubicará después de la guerra de los susurradores.

Lucille aparecerá en capítulo sobre origen de Negan

Para sorpresa de los fans, AMC confirmó que Lucille, la esposa Negan, aparecerá en un capítulo dedicado a contar el origen del villano más querido del show. El personaje será interpretado por nada menos que Hilarie Burton, esposa de Morgan en la vida real.

“Ha sido bastante difícil mantener esto en secreto. Pero me encanta trabajar con Jeffrey Dean Morgan. Me encanta verlo convertirse Negan y asumir esa arrogancia. Y me encanta la familia de The walking dead”, contó la actriz en sus redes sociales.

Tras estas palabras, resaltó cómo la serie también fue parte de su familia durante años, por lo que está agradecida con el programa y el apoyo obtenido por los fanáticos. “Aquí está Lucille”, recalca la actriz en un hashtag.

Los seis capítulos especiales empezaron a filmarse el pasado 12 de octubre, por lo que no tardaron en salir detalles sobre los mismos. Su estreno está agendado para mediados de 2021.