Bloodshot sorprendió al cine de superhéroes al mostrar una historia protagonizada por Vin Diesel, donde la tecnología y la identidad se apoyaban entre sí para dar un mensaje importante entre tantas persecuciones y acción de por medio.

Está basada en el famoso cómic de Valiant Comics, cuyas ventas combinadas alcanzaron un total de siete millones de ejemplares. Razón suficiente para que Sony se animó a lanzar una película a inicios de año y ahora una segunda parte.

Para alegría de los fanáticos, el fundador y director ejecutivo de DMG, Dan Mintz, confirmó los planes para hacer una secuela. ¿Superará a su predecesora? Solo queda esperar más detalles para que empiecen las apuestas.

Dado que el proyecto está en etapas iniciales, aún no hay pistas sobre la trama o los nuevos personajes. Por este motivo, los fans esperan que adapten otros arcos emblemáticos de los cómics como The book of death, Harbinger wars, The book of revenge, Bloodshot island y Reborn.

Vin Diesel protagoniza la nueva película basada en un cómic. Foto: Sony Pictures

Bloodshot, la historia de su protagonista

Bloodshot es un personaje creado por Kevin VanHook, Bob Layton y Don Perlin en 1992 para la editorial Valiant Comics. Apareció por primera vez en el cómic Eternal Warrior. Es un ex soldado mejorado tecnológicamente, quien tiene una regeneración muy avanzada y capacidad de metamorfosis gracias a los nanobots inyectados en su sangre (hecho que le da nombre al personaje). Todas estas mejoras fueron implantadas sin el consentimiento del personaje tras ser resucitado.

Este soldado sufrió varios borrados de memoria, por lo cual no sabe quien es. A lo largo de los cómics que protagoniza busca respuestas sobre su identidad y a las personas que experimentaron con él para vengarse.