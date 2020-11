La serie The Witcher sigue teniendo problemas para desarrollar su producción. El último sábado 7 de noviembre se detectó cuatro casos positivos de coronavirus dentro del elenco de trabajo.

Según la revista Variety, este suceso ha hecho que la plataforma Netflix decida suspender la producción de manera temporal.

Asimismo, el servicio streaming decidió someter a todos los trabajadores de la serie a las pruebas de detección de la COVID-19. No obstante, se detalló que aquellos que dieron positivo no forman parte del elenco principal de The Witcher y se encuentran aislados.

Las grabaciones de la segunda temporada se vienen desarrollando en Arborfield Studios, ubicado al oeste de Londres, Inglaterra. Además, Netflix ya comunicó que los rodajes volverán cuando todo sea seguro.

¿En qué otras fechas se detuvo la producción de The Witcher?

Esta no es la primera vez que la serie de The Witcher se ve afectada por la pandemia del coronavirus. En el mes de marzo del presente año, el actor Kristofer Hivju, quien interpreta a Nivellen, se contagió de la COVID-19.

Luego de aquel suceso, las grabaciones tuvieron que paralizarse hasta mediados del mes agosto, ya que se tenían que respetar los protocolos sanitarios de filmación que se estableció en Reino Unido.

Del mismo modo, el actor Henry Cavill, protagonista de la exitosa serie de Netflix, publicó en sus redes sociales que dejaba el set de grabación ubicado en Yorkshire, al Norte de Inglaterra, debido al retorno de la cuarentena dentro de Reino Unido. El artista se marchaba al sur del país para continuar con la producción.

“Gracias por recibirnos a todos en la segunda temporada de The Witcher. Ojalá vuelva pronto a sus colinas, valles y páramos. Manténganse fuertes y estén a salvo, mis amigos”, dijo el actor en su cuenta de Instagram.

Sinopsis de la segunda temporada de The Witcher

Convencido de que la vida de Yennefer se perdió en la Batalla de Sodden, Geralt de Rivia lleva a la princesa Cirilla al lugar más seguro que conoce: la casa de su infancia de Kaer Morhen. Mientras los reyes, elfos, humanos y demonios del continente luchan por la supremacía fuera de sus muros, él debe proteger a la niña de algo mucho más peligroso: el misterioso poder que posee en su interior.