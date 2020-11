Black widow mostrará qué pasó en la misión de Dubapest con Hawkeye

El Universo Cinematográfico de Marvel iniciará la Fase 4 con Black widow, cuyo estreno está agendado para el próximo 7 de mayo de 2021. Como si las expectativas por la película de la espía rusa fueran pocas, ahora se dio a conocer que mostrarán qué pasó en Budapest.

Se trata del lugar donde Natasha Romanoff y Hawkeye protagonizan una legendaria misión. Esta es recordada por los fanáticos más atentos a sus referencias e historias interconectadas del MCU.

“Pensamos que si no regresamos a Budapest y averiguamos lo que realmente sucedió allí, la gente se sentirá insatisfecha (...) Creo que Natasha está obsesionada por el hecho de que tiene este pasado del que se siente tan culpable”, reveló Scarlett Johansson en el libro Black widow: the official movie.

Tras estas palabras, aseguró que la cinta no se girará en torno a Budapest, pero es un gran punto de partida para que comprendamos la historia de Natasha. “La asignatura pendiente es ese sentimiento de culpa que persigue”, acotó.

Por esta razón, se presume que la aparición del maestro arquero en la cinta es un hecho y una de las más grandes sorpresas que el estudio se tenía entre manos.

Black widow - sinopsis oficial

Contrario a lo que muchos fans creían, la precuela no tocará la vida de Black widow antes de convertirse en una espía, sino que a abordará una de sus últimas aventuras.

Tras los sucesos de Capitán América: Civil war, Natasha Romanoff experimenta la soledad, por lo que decide resolver aspectos de su pasado que aún la atormentan.