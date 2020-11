Batman: Kevin Porter protagoniza terrorífico corto del Hombre Murciélago

Batman es uno de los héroes más emblemáticos de DC Comics, por lo que no tardó en ser ser adaptado en distintos medios. Sin embargo, la serie animada de los años 90 continua como un referente imperecedero del Hombre Murciélago.

Kevin Porter fue el responsable de darle voz al guardián de Gotham durante cuatro temporadas. Por este motivo, la productora Bat in the sun no dudó en realizar un cortometraje live action con el actor interpretando a Batman.

Por el momento no hay mayor información sobre el proyecto llamado Dying is easy, ni fecha de lanzamiento prevista. No obstante, los fans están emocionados por ver lo último de la productora, conocida por su gran afición al Hombre Murciélago y realizar las historias de ensueño que nunca llegan a la pantalla grande.

Está no es la primera vez que Bat in the sun realiza un proyecto así con Porter. En 2011, lanzaron Seeds of Arkham, un corto donde Arkham se convirtió en un infierno desde la muerte del Joker.

Otro de sus trabajos más aclamados de la productora se trata de Batman: city of scars, cuya duración alcanza la media hora. Por supuesto, no podía faltar Joker, quien escapa de Arkham y como siempre esto demuestra que el sistema está roto.