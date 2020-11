The witcher 2: Geralt y Yennefer se reencuentran en escenas filtradas [VIDEO]

The witcher, la exitosa serie de Netflix, retomó el rodaje de su segunda temporada el pasado 17 de agosto y los fans han estado a la expectativa de nuevos detalles así como material filtrado desde el set de rodaje ubicado en Inglaterra.

Debido a la crisis sanitaria, las grabaciones se detuvieron nuevamente pero eso no impidió la circulación de nuevas imágenes, incluyendo los nuevos videos protagonizados por Geralt de Rivia (Henry Cavill) y Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra).

Como se recuerda, la batalla de Sodden llevo a los protagonistas al límite. Muchos cayeron en batalla, pocos sobrevivieron, mientras que otros terminaron presos del enemigo. Este último fue el caso de la valiente hechicera que se ganó el corazón de los fans.

Como podemos apreciar, ambos están juntos nuevamente y montando caballo rumbo a un destino desconocido. Por el momento, no hay muchas pistas para entrar en contexto, pero parece que estas no tardarán en llegar, puesto que la producción no teme compartir pequeños detalles sobre el futuro del personaje.

Anteriormente, la cuenta oficial de Twitter de The witcher compartió algunas imágenes de Yennefer. En estas se le ve con algunas heridas y grilletes en las muñecas. “Usó toda su fuerza, y el campo de batalla ardió. Entonces ella desapareció de la vista, pero Yen volverá”, compartió.

The Witcher 2 - sinopsis oficial

Convencido de que la vida de Yennefer se perdió en la Batalla de Sodden, Geralt de Rivia lleva a la princesa Cirilla a la casa de su infancia de Kaer Morhen, el lugar más seguro que conoce.

Mientras los reyes, elfos, humanos y demonios del continente luchan por la supremacía fuera de sus muros, él debe proteger a la niña de algo mucho más peligroso: el misterioso poder que posee en su interior.