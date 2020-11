The mandalorian 2: monstruos de Star wars V aparecen en nuevo capítulo

La segunda temporada de The mandalorian llegó a Disney Plus y los dos primeros episodios tuvieron emocionados a los fanáticos del universo Star wars. No sólo mantuvo la esencia de su predecesora, sino que también expandió sus horizontes.

Como vimos en el segundo episodio titulado El pasajero, Mando y Baby Yoda partieron de Tatooine, pero quedan varados en un planeta helado. Además, se encontraron bajo la amenaza de extrañas criaturas y sin las mejores probabilidades de salir con vida.

A pesar de no tener grandes implicaciones en el futuro de manera directa, varios fanáticos estuvieron satisfechos con el resultado y el diseño de los cientos de extraterrestres con aspecto de arañas. ¿Te parecen familiares?

Los fanáticos más longevos de Star wars notaron que su diseño era muy similar al creado por el artista Ralph McQuarrie. Originalmente, tenían planeado debutar en el planeta Dagobah durante El imperio contrataca, pero no es hasta ahora que los vemos en acción real.

Asimismo, el concepto original de las criaturas fue modificado para que se conviertan en unas ‘arañas Krykna’. Estas amenazantes depredadoras aparecieron en varios episodios de la serie Star wars rebels.

No cabe duda que el showrunner de The mandalorian, Jon Favreau, tiene un amplio repertorio de referencias con el que rendir tributo a la Guerra de las galaxias. Por este motivo, varios fans esperan con emoción cada capítulo de la serie a través de Disney Plus.