Johnny Depp sale de Animales fantásticos y Colin Farrell podría remplazarlo

Qué mal lo del despido de Johnny Depp como Grindelwald pero no seré hipócrita; jamás me gustó para el papel.

En primera Gellert es guapo, carismático, pulcro, no todo pandroso.

Espero que regrese Collin Farrell y haga buena dupla con Jude Law 😊#JohnnyDepp#FantasticBeasts3 pic.twitter.com/MzKJj2d7mD