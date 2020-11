¿Eres de aquellas personas que tiene muchos problemas para dormir? Tranquilo, que en esta nota te diremos que puedes hacer en tus horas de insomnio.

Si eres fan de series y películas, y estás suscrito al servicio de Netflix, te dejamos una lista de cinco buenas producciones disponibles en la plataforma streaming para que puedas pasar tu vigilia de una manera más amena.

Los usuarios podrán encontrar nuevos contenidos cada semana y tener una variedad de películas, series y documentales para elegir; además de las historias originales y exclusivas de Netflix.

Breaking Bad

Para hacer más amena tus horas de insomnio, te recomendamos una de las series más icónicas de todos los tiempos: Breaking Bad. La historia de Walter White, protagonizado por Bryan Cranston (actor famoso por su participación en la historia con Malcolm), muestra a un frustrado profesor de química.

Un día le diagnostican cáncer pulmonar terminal y se plantea qué es lo que sucederá con su esposa e hijo cuando él muera.

Dark

Una de las series más famosas y que ha causado sensación dentro de Netflix es Dark. La historia está ambienta en la ciudad ficticia Winden, donde el caso de un niño desaparecido trae a la luz numerosos secretos.

Conforme se va investigando el hecho, se revela una conexión entre varias familias que han estado involucradas en viajes en el tiempo. Con esta serie quizá no logres dormir, porque la intriga será muy grande.

Bárbaros

La serie Bárbaros es una de las producciones recién llegadas a la plataforma y narra sobre la Batalla del Bosque de Teutoburgo.

Si eres fanático de la serie Vikingos, esta es una buena opción para disfrutar de una historia similar llena de violencia, drama y guerra. La producción de Bárbaros está conformada por seis capítulos.

How to Get Away with Murder

Una historia con una dosis de misterio tal vez sea buena para el insomnio. En este caso te recomendamos la serie How to Get Away with Murder.

Conoce a Annalise Keating, una profesora de derecho de una universidad de Filadelfia, quién decide reunir a cinco alumnos para que trabajen con ella e investigar un caso de asesinato de una estudiante llamada Lila Stangard.

Gambito de dama

Otra producción de Netflix para disfrutar durante las noches de insomnio es Gambito de dama. Esta serie muestra a una gran jugadora de ajedrez que lucha con su don y sus problemas de adicción.