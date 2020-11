The big bang theory: Amy y Sheldon tuvieron un hijo tras final de la serie

El estreno de la temporada 4 de Young Sheldon no solo nos trajo de regreso al pequeño Iain Armitage a la TV, también nos dio información relacionada a The big bang theory.

Solo en el primer capítulo, notamos la presencia -en off- de Mayim Bialik, actriz que da vida a la Dra. Amy Farrah Fowler. Así también, escuchamos a Jim Parsons (Sheldon), quien dio a conocer un dato sobre el matrimonio ficticio Cooper-Fowler.

Young Sheldon rindió homenaje a The Big Bang Theory en su último episodio.

El hijo de Amy y Sheldon es nombrado en Young Sheldon

En el primer capítulo de la temporada 4 de Young Sheldon, vemos cómo después de graduarse del Medford High School, con solo 11 años, el joven estudiante disfruta en casa de una celebración hecha por sus padres. Es aquí dónde escuchamos a Jim Parsons -bajo la versión adulta del personaje- decir cuál fue su futuro con Amy tras el fin de The big bang theory.

“Fue la mejor fiesta en la que había estado, es decir, hasta la que tuvimos para mi hijo, Leonard Cooper. Quería que se llamara Nimoy, pero Amy no me dejó”, comentó.

“¡Alégrate de que te deje llamarlo Leonard!”, le replica Amy tras escucharlo. Ambos cierran la escena con un “Te amo”.

Sobre este tema, Entertainment Tonight habló con el co-creador y productor ejecutivo de Young Sheldon, Steve Molaro, para obtener información sobre cómo se produjo este breve pero importante momento en la historia.

“Estuve en The big bang theory durante mucho tiempo, 12 años, todo el show, y hay cosas que siempre he tenido en la cabeza y que quise que pasaran. Entonces, cuando se me presentó la oportunidad de incluirlos en Young Sheldon, no la pensé dos veces. El hecho de que su hijo se llamara Leonard fue algo que siempre imaginé”, manifestó.