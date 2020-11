Spider Man 3: Tom Holland usa de nuevo el traje y publica foto desde el set

A través de su cuenta de Instagram, Tom Holland protagonizó una nueva foto desde la filmación de Spider-Man 3, próxima película del famoso superhéroe.

El actor, conocido entre sus seguidores como el que tiene la mayor facilidad de revelar spoilers en el UCM de Marvel, anunció hace unos días que había llegado a Atlanta para iniciar el rodaje. Esta vez, el intérprete compartió una foto desde el set de la cinta.

Tom Holland volverá a ser Spider-Man para la tercera cinta reboot de Sony. Foto: Columbia Pictures

Holland, de 24 años, publicó una imagen suya vistiendo el icónico traje azul y rojo, pero esta vez con una particularidad: una mascarilla blanca en su cara. "Use una máscara, yo llevo dos”, escribió.

Con más de 2 millones de ‘me gusta’ en la red social, la publicación llega un mes después de los informes de que Benedict Cumberbatch, Doctor Strange, se uniría a Tom Holland y Zendaya en la próxima secuela de Spider-Man, según información de The Hollywood Reporter.

Si bien los detalles de la próxima película del arácnido se mantienen en secreto, se espera que Marisa Tomei y Jacob Batalon repitan sus papeles.

El regreso de Jamie Foxx a Spider-Man 3

Con Tom Holland de protagonista, Foxx se une a un reparto lleno de estrellas. Foto: Sony Pictures Releasing

Lo que empezó con un rumor finalmente fue confirmado. Jamie Foxx volverá a dar vida a Electro. Mediante su cuenta de Instagram, el intérprete compartió con los fans la noticia e indicó que está listo para iniciar la etapa de filmación.

Jamie Foxx compartió en su cuenta de Instagram su regreso al cine de superhéroes. Foto: captura Instagram de @iamjamiefoxx

“¡Díganle a Spidey que he vuelto! Estoy muy emocionado de ser parte de la nueva película de Spider-Man para Marvel. No puedo esperar para que vean lo nuevo que tenemos. ¡Ya no seré azul!”, comentó.