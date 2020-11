El actor Harry Melling se ha convertido en uno de los más solicitados en la industria del cine, debido a su ascendente carrera y su reciente papel del ajedrecista Harry Beltik, en la exitosa serie de Netflix: Gambito de dama.

El rostro de Melling se dio a conocer por primera vez cuando era un niño en la saga de películas de Harry Potter, donde interpretó a Dudley Dursley, el maloso primo del protagonista (Daniel Radcliffe). Allí, participó en las cinco primeras cintas, y luego partió a Londres por cinco años para reforzar sus estudios en la Escuela de Arte Dramático, participando en innumerables obras de teatro. Tras graduarse, reapareció renovado. Participó en la película The Lost City of Z (2016) del director James Gray, La balada de Buster Scruggs (2018) y La Vieja Guardia (2020). “Creo que tuve mucha suerte de que se me permitiera alejarme de Dudley. Cuando empiezas como niño actor, creo que hay ciertos estigmas que se obtienen de eso, y nunca quise involucrarme en ellos”, declaró el actor a la revista Entertainment Weekly.

Harry Melling en Harry Potter (Foto: Difusión)

Precisamente, su interpretación como Harrison en La balada de Buster Scruggs llamó la atención del escritor y director de Gambito de Dama, Scott Frank, con quien se reunió por Skype para discutir su participación en la serie de Netflix. Finalmente, obtuvo el papel de Harry Beltik, un ajedrecista analítico que sucumbe derrotado por la protagonista Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) en una partida en Kentucky. Este acontecimiento hace que se cuestione si verdaderamente es bueno para el ajedrez. Más adelante, en la historia, Harry y Beth se reencuentran y él la ayuda a convertirse en la mejor jugadora de ajedrez de Estados Unidos, pero también se enamora de ella.

Harry Melling y los demás actores protagonistas de Gambito de dama tomaron clases con el reconocido ajedrecista Bruce Pandolfini para aprender cómo hacer los movimientos dentro del tablero. “Pasé mucho tiempo tratando de asegurarme de que estaba haciéndolo como un tipo involucrado en el juego toda su vida. No necesitaba saber por qué los movía, sino más bien parecer alguien bueno, moviéndolos”, reveló el actor.

Harry Melling (Harry Belik) junto a Ana Taylor- Joy (Beth) (Foto: Difusión)

Actualmente, Harry Melling se encuentra en conversaciones con el director de cine Joel Coen, quien pretende llevar a la gran pantalla una nueva versión de Macbeth. “Siempre disfruto interpretando papeles que tienen un elemento de transformación para ellos. Disfruto el desafío. Cambiar de género y de personajes, e intentar transformarse en cualidades de uno mismo que no necesariamente se exhiben, siempre supe que eran cosas con las que quería jugar", confiesa.

