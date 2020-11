Enola Holmes: demanda es respondida por Netflix, director y guionista

Tras su estreno en Netflix, Enola Holmes logró gran atención por parte de los usuarios al ser una propuesta diferente a la que nos tiene acostumbrada la figura de Sherlock Holmes.

Con Henry Cavill y Millie Bobby Brown de protagonistas, la trama no solo ganó fama. La familia de Arthur Conan Doyle, autor de la historia, entabló una demanda contra la cinta.

La demanda contra Enola Holmes

De acuerdo al portal Telegraph, Netflix, Legendary Pictures, Penguin Random House y Nancy Springer, autora del libro que se usó para crear Enola Holmes, enfrentan una demanda por parte de The Doyle State, grupo encargado de velar por el legado del autor británico.

Enola Holmes, con Millie Bobby Brown, logró gran éxito en su estreno en el streaming. Foto: Netflix

Semanas atrás, les informamos que la familia Conan Doyle había presentado una querella en junio de 2020, donde indican que el filme comete una “infracción de derechos y violaciones de marca registrada”.

Sobre esto, el abogado del director y guionista de la película de Netflix, Nicolas Jampol, conversó con The Hollywood Reporter para dar la posición de sus representados.

“En este caso, incluso si los rasgos emocionales fueran originales de obras protegidas por derechos de autor, que no lo son, son ideas libres. La ley no permite la propiedad de conceptos genéricos como calidez, amabilidad, empatía o respeto, incluso expresados por un personaje de dominio público, que, en este caso, pertenece al público, no al demandante”, expresó.

Millie Bobby Brown y Helena Bonham Carter como Enola y Eudoria. Foto: Netflix.

En el caso de Netflix, sus representantes legales indican que “permitir que el demandante impida la creación de nuevas obras con material de dominio público, va en contra de la propia ley de derechos de autor”.

Según comentó Jampol al portal, el caso sigue en curso.