Disney Plus: Boba Fett podría tener su serie en la plataforma

The mandalorian, spin-off de Star wars, se convirtió en una de las mejores series de ciencia ficción de los últimos tiempos, lo que hizo que la compañía del ratón realice la segunda temporada que puede verse en Disney Plus.

Por tal motivo, un nuevo show se estrenaría en la plataforma de streaming. Según informa Deadline, Boba Fett tendría su propia serie en Disney Plus, la cual empezaría su rodaje en la quince de noviembre.

Temuera Morrison interpretaría al personaje y la nueva producción parte de los múltiples spin offs de la franquicia creada por George Lucas que la compañía estaría considerando.

¿En qué se diferencia Boba Fett de Mando?

Si bien las similitudes entre ambos personajes son notorias, el creador de The Mandalorian, Jon Favreau, ha enfatizado que en realidad tienen muchas más diferencias que escapan de lo estético.

El productor de Star Wars rebels, Dave Filoni, resaltó que Boba Fett es un clon. “Si le preguntas a George Lucas, él te dirá que no es mandaloriano porque no nació en Mandalore”, enfatizó, dando a entender que no comparten las mismas costumbres ni ideología.

Boba Fett in Star wars the clone wars

¿Habrá tercera temporada de The mandalorian?

Los rumores sobre una tercera entrega de The mandalorian harían habría una nueva tanda de capítulos. Favreau se encontraría trabajando en los guiones para más episodios de la serie de Star wars. Aunque no ha habido pronunciamiento oficial de Disney, medios norteamericanos dan por hecha la noticia.