Bob Esponja, al rescate: película rinde tributo a Stephen Hillenburg

La pandemia del coronavirus la dejó sin estreno en el cine, pero Netflix la rescató. Bob Esponja, al rescate trae de regreso a la pantalla al personaje creado por el fallecido Stephen Hillenburg.

Esta nueva cinta nos muestra la desaparición de Gary, el caracol mascota del protagonista, que ha sido secuestrado tras pedido del rey Poseidón. Con Patricio Estrella, Calamardo y Arenita en su búsqueda, más de un fan de la caricatura no pudo pasar por alto la escena dedicada en honor a Hillenburg.

El tributo a Hillenburg

Tras localizar a Gary y regresar a Fondo de bikini, los protagonistas inician una fiesta y comienzan a compartir con el resto de habitantes. Tras el fin de esta secuencia, la cinta nos muestra una imagen de uno de los primeros bocetos de Bob Esponja, creado por el animador en 1999.

Bob Esponja, al rescate y su tributo al fallecido Stephen Hillenburg. Foto: Nickelodeon

¿De qué murió Stephen Hillenburg?

Stephen Hillenburg, creador de Bob Esponja, falleció el 26 de noviembre de 2018. Foto: Composición/Nickelodeon

Stephen Hillenburg, creador del los famoso dibujo animado Bob Esponja, murió el lunes 26 de noviembre de 2018 tras haber sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), patología neurodegenerativa para la que no hay cura.

En el 2017, el animador, junto a su familia, envió un comunicado a la opinión pública donde se explicaba su diagnóstico. “Quiero que la gente sepa de mí, que me han diagnosticado ELA. Cualquiera que me conozca sabrá que voy a seguir trabajando en Bob Esponja y el resto de mis pasiones todo el tiempo que me sea posible”, se leyó en el mensaje compartido en las redes sociales de Nickelodeon.

¿De qué trata Bob Esponja, al rescate?

Bob Esponja, al rescate es la tercera película sobre el cocinero favorito del Crustáceo Cascarudo. En esta ocasión, el protagonista, junto a Patricio Estrella, pasarán varias aventuras mientras intentan rescatar a Gary, el caracola mascota, que desapareció misteriosamente.