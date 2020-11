‘Thor: love and thunder’: Jane Foster tendría poderes distintos en el UCM

Thor: love and thunder promete revolucionar el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con una historia repleta de humor y extraños personajes. Taika Waititi volverá como director luego de su éxito liderando Thor: Ragnarok en 2017.

La película, protagonizada por Chris Hemsworth, servirá para el regreso de Natalie Portman a la franquicia. El personaje no solo será empleado para sumar romance a la cinta, sino que también será la nueva diosa del trueno.

Portman fue entrevistada en el programa The Kelly Clarkson Show, donde le preguntaron sobre su regreso al UCM como She Thor, a lo que la actriz respondió que el nombre correcto es Poderosa Thor. Además, indicó que Jane Foster tiene habilidades diferentes a las del hijo de Odín al empuñar el Mjolnir.

“Ella tiene poderes, pero no son exactamente los mismos que tiene Thor, es una versión propia y ella se llama Poderosa Thor”, expresó la actriz.

Chris Hemsworth niega que se retirará de Marvel tras Love and thunder

Aunque cientos de fanáticos creen que Thor 4 será la última entrega en la que participaría Chris Hemsworth, el actor desmintió el rumor en una entrevista para Elle Man.

“¡¿Estás loco?! No voy a entrar en ningún periodo de jubilación. Thor es demasiado joven para eso. ¡Solo tiene 1.500 años! Definitivamente no es una película para que me despida de esta marca. Al menos eso espero”, aseveró el intérprete.

Sobre los rumores, Taika Waititi ya había dado a conocer que Chris Hemsworth permanecería como el principal protagonista de la película, a pesar de que Natalie Portman también aparezca y consiga el título de diosa.