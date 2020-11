The walking dead 11: Lucille aparecerá en capítulo sobre origen de Negan

The walking dead ya está en la recta final y a los fans aún les quedan 6 capítulos especiales que prepararán el camino para la onceava temporada. ¿Qué podemos esperar de la última entrega de la exitosa serie de zombies?

Anteriormente, la showrunner Angela Kang reveló que Negan (Jeffrey Dean Morgan) formará parte de estos episodios y tendrá que lidiar con Maggie. Ella volvió de Commonwealth para ayudar a sus viejos amigos, pero aún no habría superado la muerte de Glenn a manos del antiguo rival.

Un reencuentro entre viejos rivales que reavivará la memoria de Glenn. Foto: composición / AMC

Para sorpresa de los fans, AMC confirmó que Lucille, la esposa Negan, aparecerá en un capítulo dedicado a contar el origen del villano más querido del show. El personaje será interpretado por nada menos que Hilarie Burton, esposa de Morgan en la vida real.

“Ha sido bastante difícil mantener esto en secreto. Pero me encanta trabajar con Jeffrey Dean Morgan. Me encanta verlo convertirse Negan y asumir esa arrogancia. Y me encanta la familia de The walking dead", contó la actriz en sus redes sociales.

Tras estas palabras, resaltó cómo la serie también fue parte de su familia durante años, por lo que está agradecida con el programa y el apoyo obtenido por los fanáticos. “Aquí está Lucille”, recalca la actriz en un hashtag.

Los seis capítulos especiales empezaron a filmarse el pasado 12 de octubre, por lo que no tardaron en salir detalles sobre los mismos. Su estreno está agendado para mediados de 2021.