Jackie Chan no piensa en el retiro de la actuación, y a sus 66 años, alista su retorno al cine. Para este 2020, tiene preparadas dos películas. Una de ellas nos llevará a través de una historia de fantasía, y la otra, nos recordará sus mejores momentos en el cine de acción.

Con The knight of shadows: between yin and yang a punto de llegar a las salas chinas e internacionales, fans del actor querían saber qué iba a suceder con Vanguard, película que estrenó en el país asiático en setiembre último.

Sobre esto, el portal Deadline comunicó que la distribuidora Gravitas Ventures cerró un trato por los derechos norteamericanos de exposición del largometraje.

¿De qué trata Vanguard?

Filmada entre Dubai, Emiratos Árabes y Taiwán, la película nos presenta a una compañía de seguridad encubierta llamada Vanguard, la cual, de un día para otro, se convierte en la última esperanza de supervivencia para un contador (Jackie Chan) luego de ser blanco de una organización mercenaria. El actor comparte escenas con Ai Lun, Yang Yang y Miya Muqi.

El accidente de Jackie Chan en Vanguard

Semanas atrás, la estrella del cine de acción conversó con medios de su país para contar que sufrió un accidente mientras filmaba la película.

El incidente, grabado en video, comenzó con Chan montando una moto acuática junto a su coprotagonista, Miya Muqi. En la escena, ambos intérpretes debían atravesar un río, pero la corriente terminó volcando el vehículo. El actor pasó 45 segundos bajo el agua.

Vanguard estrenó el pasado 30 septiembre en China, y tiene programado un lanzamiento para Estados Unidos el próximo 20 de noviembre de 2020. Por el momento, se desconoce cuándo será su llegada al mercado Latinoamericano.