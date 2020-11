La nueva serie de Netflix Gambito de dama no solo atrapó a los usuarios del servicio, sino también a Stephen King, el llamado ‘rey del terror’.

A través de su cuenta de Twiiter, el novelista compartió con sus fans un comentario sobre la ficción y por qué la considera como una de las mejores producciones del año.

El rey del terror compartió con sus fans su fascinación por Gambito de dama. Foto: @stephenking/Twitter

“He visto mucha televisión durante este año, sé que no estoy solo, y lo mejor de lo mejor ha sido Gambito de dama de Netflix. Totalmente emocionante. Pensé que nada superaría El juicio de los siete de Chicago, pero lo ha hecho”, se lee en su mensaje.

Si bien la película dirigida por Aaron Sorkin, The trial of the Chicago 7, logró gran éxito en Estados Unidos, The Queen’s Gambit ya es una de las más vistas en Netflix Perú, según el top de mejores película y series del servicio.

¿De qué trata Gambito de dama?

La serie nos presenta a Beth Harmon (Anya Taylor Joy), una mujer con gran talento para el ajedrez. Mientras va lidiando con sus problemas personales, que incluyen traumas de la infancia ocasionados por la muerte de su madre, su adicción a los calmantes y su alcoholismo; ella solo busca una cosa: ser la mejor ajedrecista del mundo.

¿Qué significa Gambito de dama en el ajedrez?

Gambito de dama en el tablero. Foto: iChess.es

El gambito de dama está compuesto de tres movimientos. Las blancas mueven primero un peón de la dama dos casillas adelante. Luego, las piezas negras hacen lo propio e igualan la jugada. Finalmente, las blancas responden adelantando dos espacios el peón de su alfil de dama. En resumen, las blancas dan esta ficha a cambio de un mejor control del centro del tablero.

