Disney Plus se alista para el esperado debut

Cuando faltan dos semanas para su debut en esta región del mundo, Walt Disney Direct-to-Consumer & International dio a conocer los precios de suscripción de su servicio de streaming Disney+ para el Perú y otros países de América Latina.

A través de su sitio web oficial, Disney+ reveló la noche del lunes los precios de suscripción anuales con descuentos que serán hasta el 16 de noviembre. La tarifa para nuestro país se ha fijado en un costo anual de S/ 259,9.

Como se recuerda, el ingreso de la plataforma de streaming de Walt Disney Company en América Latina estaba previsto inicialmente para el 2021, pero se decidió adelantar su debut para noviembre del 2020.

“Con la segunda ola de contagios por el Covid-19 al alza y la postura de Disney de centrar sus esfuerzos en el streaming, el panorama para el mundo del cine confirma que ha cambiado drásticamente en lo que respecta a la distribución”, señala hipertextual.com.

Y es que sin duda, la pandemia motivó que la forma de ver cine cambie en todo el mundo, panorama que a todas luces fue aprovechado por las plataformas de streaming que ofrecieron una atractiva programación en todos sus géneros.

En cuanto a Disney+, hasta el 30 de octubre, había superado los 50 millones de suscriptores a nivel global. Para los entendidos, la cifra es poco comparada con los millones de suscriptores que tiene Netflix. “Se puede decir que es solo una cuarta parte”, informó el portal colimanoticias.com.

“No obstante, el gran acierto es que los alcanzó en menos de medio año y creció en 22 millones de abonados respecto a su último reporte dado hace dos meses”, agrega el medio.

A partir de su lanzamiento en la región, este 17 de noviembre, Disney+ será el destino exclusivo y permanente de la más completa y mejor selección de películas y series de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, además de producciones originales exclusivas, convirtiéndose así en una poderosa plataforma, que competirá con otros gigantes como Netflix y Amazon.

Todos los títulos originales producidos por y para Disney+, así como las colecciones completas de todos los contenidos disponibles de estas cinco icónicas marcas en todos los formatos (películas, series, cortos, shows y documentales) estarán exclusivamente allí.

Entre las producciones originales destaca ‘The Mandalorian’, serie basada en Star Wars protagonizada por Pedro Pascal, además de toda la saga creada por George Lucas y sus historias paralelas. También estrenarán la versión real de La dama y el vagabundo y, en los próximos meses, historias seriadas del Universo Cinematográfi co de Marvel como ‘Loki’, ‘The Falcon and the Winter Soldier’ y ‘Wandavision’. De igual modo, el servicio estrenará en exclusiva para América Latina Mulan, adaptación de acción real a la cinta animada de 1998. Y para los más románticos estarán los clásicos de toda la vida como Peter Pan, Pinocho, Dumbo, Bambi, Blanca Nieves, La Cenicienta y muchos más.