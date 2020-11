Daredevil: Marvel Studios volverá a tener los derechos de Matt Murdock

Daredevil fue llevado a la pantalla chica gracias a Netflix. Pese a que la serie se estrenó en 2015, aún es considerada como la mejor adaptación de un superhéroe de Marvel y la responsable de elevar los estándares para las futuras producciones.

La historia nos presentó a Matt Murdock, quien hacía de abogado de día y justiciero de noche. Su batalla contra el crimen encabezado por Kingpin terminó en la tercera temporada, la cual el lunes 19 de octubre cumplió dos años desde su estreno.

Sin embargo, el resultado de la ruptura de relaciones entre Netflix y Marvel Studios hizo que Daredevil entrara en un periodo de suspensión de dos años, debido a una cláusula del contrato que establece que Marvel no podía hacer uso del personaje (a nivel audiovisual) de ninguna manera.

En noviembre de 2020 se cumplen los dos años establecidos en el acuerdo y los fanáticos del personaje esperan tener noticias acerca del superhéroe, ya que desean verlo en una de las producciones del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

¿Charlie Cox aparecerá como Daredevil en Spider-Man 3?

Si bien no hay muchos detalles sobre el argumento de la película, los rumores sobre la posible aparición de Daredevil no dejaron de crecer en los últimos meses. Al respecto, el actor que da vida al vigilante carmesí en Netflix, Charlie Cox, comentó su participación en el filme.

Para mala suerte de los fanáticos, el intérprete negó cualquier posibilidad de compartir escena con Spider-Man, interpretado por Tom Holland, en una entrevista realizada por Comicbook en abril de 2020.

“No había escuchado esos rumores, pero ciertamente no es con mi Daredevil. No estoy involucrado en eso… Si eso es cierto, no es conmigo. Es con otro actor”, indicó.