Dirigida por Lana y Lilly Wachowski, The matrix, saga lanzada en 1999 y protagonizada por Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y Laurence Fishburne, no solo presentó una trama única, sino también dio un giro importante en la historia del cine.

The matrix fue un éxito de taquilla y su popularidad dio pie a sus dos secuelas, The matrix reloaded y The matrix revolutions. Con una cuarta entrega en camino, la próxima cinta, ahora dirigida solo por Lana Wachowski, nos revelará qué pasó con Neo y los sobrevivientes.

Mientras esperamos el estreno, la trilogía de ciencia ficción ha ingresado a Netflix, servicio donde espera llegar a una nueva generación de fanáticos.

Secretos detrás de cámaras de la saga The matrix

Iba a ser un cómic y no una película

De acuerdo a un informe del portal Insider, en una entrevista de 1999 con The New York Times, las hermanas Wachowski mencionaron que contrataron a dos amigos artistas para crear un cómic a base de un guion que ellas habían escrito y llevaba por nombre La matriz. En medio del proceso, la idea se transformó en una película.

Un vestuario único, pero de bajo presupuesto

Matriz, saga de las hermanas Wachowski, llegó a Netflix. Foto: Warner Bros

Kym Barrett, diseñador al que se le atribuye la creación del vestuario en The matrix, contó en el 2018 a la revista Glamour que el traje de cuero de Trinity (Carrie-Anne Moss) en realidad está hecho de un vinilo elástico de bajo costo. “De la misma manera, usamos una tela sintética barata en la gabardina de Neo”, explicó.

La cirugía de Keanu Reeves

Keanu Reeves fue portada de RS para el año 2000. Foto: Rolling Stone

Si has visto la trilogía de The matrix, habrás notado que Neo no realiza muchas escenas de acción, esto fue porque Keanu Reeves se estaba recuperando de una cirugía de cuello. En el 2000, el actor le contó a Rolling Stone que pedía hacer la mayor parte de sus escenas de acción pese a portar un collarín ortopédico.

Will Smith rechazó el papel de Neo

Will Smith rechazó ser Neo en The matrix. El papel fue a parar en las manos de Keanu Reeves. Foto: difusión

En el 2019, Will Smith contó en su canal de YouTube que rechazó el papel de Neo para aceptar un trabajo en Wild wild west, decisión que dijo no lo llena de orgullo. Así también, manifestó que la interpretación de Reeves fue excepcional. “Más que reprocharme, deberían estar agradecidos”, comentó.