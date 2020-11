La guerra del streaming empezó y Disney está listo para enfrentar a la competencia con productos novedosos. Sin embargo, también empleará a sus personajes clásicos para apelar a la nostalgia de sus fanáticos más fieles y longevos.

A través de las redes sociales, la compañía invitó a todos sus seguidores al estreno de El maravilloso mundo de Mickey. Se trata de una nueva serie animada en motivo al cumpleaños de Mickey Mouse, su personaje insignia que está decidido a conquistar a la nueva generación.

El lanzamiento está agendado para el próximo 18 de noviembre a través de Disney plus. Por el momento, no hay mayor información sobre la trama, pero está más que confirmado que también tendremos de vuelta a Minnie, Donald y Daisy.

La noticia ha sido motivo de celebración en las redes sociales, pero también creó confusión respecto a un hipotético regreso de El maravilloso mundo de Disney, el emblemático bloque de Disney Channel que salió del aire en octubre luego de 20 años al aire.

Como se recuerda, su cancelación no fue bien recibida por los espectadores, quienes renegaban de esta estrategia tomada por la llegada de Disney Plus. El servicio de streaming posee todas las películas de la compañía e exclusiva, por lo que dicho bloque ya no tendría razón de existir.