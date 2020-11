The walking dead 11: ¿quiénes son los sobrevivientes del elenco original, 10 años después?

The walking dead reinventó a los zombies y el género de terror construido con ellos desde su estreno en 2010. En sus 10 años al aire, Rick Grimes y sus amigos lucharon para sobrevivir, pero irremediablemente murieron varios personajes en el camino.

Una de las bajas más impactantes fue la de Glenn Rhee a manos de Negan, a inicios de la séptima temporada. Desde entonces, el grupo original liderado por el sheriff Grimes se ha reducido drásticamente al punto de que solo quedaron dos.

The Walking Dead: temporada 11 será la última. Foto: AMC

Los sobrevivientes originales que lograron llegar a la onceava temporada son nada menos que Daryl Dixon y Carol Peletier, interpretados por Norman Reedus y Melissa McBride respectivamente. Ambos son grandes favoritos de los fans, por lo que están felices de verlos formar parte del show que iniciaron juntos.

Cabe resaltar que AMC anunció un spin-off protagonizado por ambos personajes. La showrunner de la serie, Angela Kang, será la encargada del futuro proyecto y expresó su alegría por seguir expandiendo el universo ficticio de The walking dead.

Dos grandes favoritos del show volverán para seguir enfrentando zombies. Foto: AMC

“No podría estar más emocionada de trabajar con Scott Gimple y AMC para desarrollar una nueva serie enfocada en Daryl y Carol. Trabajar con Norman Reedus y Melissa McBride ha sido lo más destacado de mi carrera y estoy encantada de que podamos seguir contando historias juntos”, declaró Kang para Variety.

Un dato particular sobre el personaje de Daryl es que no aparece dentro de los cómics, por lo que fue creado para el show. A pesar de ello, es uno de los rostros insignia de The walking dead y su legión de fieles seguidores.