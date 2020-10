Gambito de dama: “Un tributo a las mujeres inteligentes”

Gambito de dama, una de las nuevas series que acaba de estrenar Netflix, se ha convertido en una de las producciones más vistas en esa plataforma. Protagonizada por la actriz Anya Taylor Joy, cuenta la historia de una huérfana prodigio del ajedrez quien se abre camino en los años 70 y se vuelve famosa, mientras lucha en un mundo de hombres y contra sus propias adicciones.

El autor del libro, Walter Tevis, declaró al New York Times que la serie no está basada en un hecho real; sin embargo, se inspira en varios exponentes y situaciones del mundo del ajedrez. También en sus propias experiencias. "Considero que Gambito de dama es un tributo a las mujeres inteligentes. Me gusta Beth por su valentía e inteligencia. En el pasado, muchas mujeres tuvieron que esconder su cerebro, pero hoy no'', señaló el escritor.

Escena de Gambito de dama (Foto: Difusión)

Tevis asegura que la historia de Beth Harmon, la protagonista, tiene un sentido autobiográfico: “Cuando era joven me diagnosticaron un corazón reumático y me administraron dosis elevadas de medicamentos en un hospital. De ahí es de donde viene la dependencia de las drogas de Beth en la novela. Escribir sobre ella fue purgante. Hubo algo de dolor, soñé mucho mientras escribía esa parte de la historia. Pero artísticamente no me permití ser autoindulgente”, reveló.

Walter Tevis también es un diestro jugador de ajedrez. “Comencé a jugar ajedrez con mi hermana y los niños de mi cuadra. Una vez gané un premio de 250 dólares y me convertí en un jugador de Clase C. Ahora, juego contra una computadora para no tener que enfrentarme a un oponente de la vida real que se burle de mí”, contó.

Gambito de dama (Foto:Difusión)

Gambito de dama viene del nombre que recibe una apertura (fase inicial) en el ajedrez, que se caracteriza por el ofrecimiento del peón que resguarda a la dama (reina) al adversario. La producción está tan bien hecha, que a pesar de que pueda resultar normalmente tedioso enfocarse en un juego de ajedrez, se muestran enfrentamientos emocionantes y bien construidos, con personajes poderosos que han sido destacados por la crítica y los conocedores del juego.

Anya Taylor Joy, últimas noticias: