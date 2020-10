Evil dead: Bruce Campbell revela detalles sobre el reboot de la película

Bruce Campbell, recordado por interpretar a Ash Williams en todas las películas de Evil dead, habló sobre la nueva cinta de la franquicia, que estará dirigida por Lee Cronin.

Lamentablemente, Campbell confirmó en una entrevista para el portal Empire que no aparecerá en la próxima entrega, y agregó que se retiró del papel después del final de Ash vs. evil dead.

Sin embargo, el actor estará involucrado detrás de cámaras, según declaró en una entrevista concedida al portal Comic Book. Además, reveló que el título de la cinta será Evil dead rise y que estará protagonizada por una mujer.

“Reiniciar puede ser muy confuso y frustrante y no siempre exitoso. Reboot, secuela, remake; tenemos todos estos términos locos. La clave principal de Evil dead es que son personas normales que luchan contra lo que parece ser un mal imparable, y de ahí viene el horror".

"No es alguien que sea hábil. No están luchando contra un soldado. No están luchando contra un científico. No están luchando contra nadie más que tu vecino promedio. Este va a ser algo similar. Vamos a tener una heroína, una mujer a cargo, y ella va a intentar salvar a su familia”, comentó Campbell.

Si bien Ash Williams fue protagonista de la trilogía original de películas, Bruce Campbell también estuvo involucrado en el reinicio estrenado en 2013 como productor, donde tuvo un breve cameo en la escena poscréditos.

Evil dead rise estará escrita y dirigida por Lee Cronin, aún queda por confirmar quiénes protagonizarán el filme, así como la fecha de estreno.