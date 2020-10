X-Men: Disney Plus promociona a la serie animada de los noventa con un nuevo tráiler

Los clásicos no mueren. Millones de fanáticos de Marvel concuerdan que la mejor serie animada de X-Men es la que se emitió de 1992 a 1997, a través de la señal de Fox.

El show fue uno de los más populares entre los niños que crecieron durante la década de los noventa. Después de transmitir su último episodio, distintas cadenas del mundo la emitieron, lo que aumentó su popularidad,

Ahora, la serie animada desea reavivar su audiencia gracias a Disney Plus. Por tal motivo, la plataforma de streaming la promociona con un tráiler, cómo si fuese un estreno contemporáneo.

Disney Plus confirma su fecha de lanzamiento para Perú y Latinoamérica

Disney Plus es una de las plataformas que promete revolucionar el servicio de streaming. Su lanzamiento en Estados Unidos ha cautivado a sus miles de fans por su variado contenido y ahora será la oportunidad para que Latinoamérica forme parte de la experiencia.

Para alegría de los seguidores de Disney en Perú, la cuenta oficial de Twitter de Disney Plus Latinoamérica anunció que el servicio llegará el próximo 17 de noviembre de 2020.

A través de un comunicado oficial, la compañía anunció que la plataforma se convertirá en el primer y único espacio para ver los contenidos exclusivos de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars.

“Nuestra audiencia también podrá acceder en Disney Plus a todos los contenidos disponibles de TV producidos local o globalmente en formatos de video hogareño: series, películas de TV, documentales, shows, conciertos, eventos y programas especiales. Pronto compartiremos más detalles sobre nuestro próximo lanzamiento de Disney Plus”, detalló el presidente de The Walt Disney Company Latin America, Diego Lerner.