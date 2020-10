The walking dead 11: ¿por qué fue cancelado? productor revela la razón detrás

The walking dead le devolvió a los zombies la popularidad de antaño, pese a que en la serie fueron llamados ‘caminantes’. Luego de 10 temporadas, los protagonistas sobrevivieron a distintas amenazas llegando a enfrentar a los temibles ‘caminantes’ en una batalla sin precedentes.

Irónicamente, mientras que la violencia y espectáculo en el show incrementaron, la audiencia fue decreciendo a pasos agigantados desde la muerte de Glenn. Por esto, no muchos se sorprendieron cuando AMC anunció el fin de la ficción en una onceava y última entrega.

Esto fue tema de debate en las últimas semanas, pero finalmente se pronunció el productor Scott Gimple al respecto. En conversación con The Hollywood Reporter, reveló que la cancelación surgió de conversaciones con AMC.

"Finalmente decidieron eso y, tanto para Angela Kang como para mí, fue muy fuerte”, contó, dejando en claro que fue una decisión tomada desde el punto de vista empresarial y no creativo. Además, dejo entrever su insatisfacción, puesto que tenían muchas más historias que contar.

Cabe resaltar que aunque la serie original finalizará próximamente, el universo de The walking dead seguirá expandiéndose con sus tres spin-offs: Fear the walking dead, World beyond y otra recien anunciada que será co-protagonizada por Daryl Dixon y Carol Peletier.

Además, está en desarrollo una trilogía de películas centradas en Rick Grimes. Como vimos en la novena temporada, el sheriff desapareció tras la explosión ocurrida en el puente y finalmente se dará a conocer qué pasó con el querido personaje.