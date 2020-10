Poco después de que finalizara la temporada 4 de This is us, una de las series más exitosas del mercado estadounidense, su creador Dan Fogelman anunciaba que ya estaba trabajando en los guiones de la siguiente entrega.

A horas del estreno oficial, más de uno quiere saber qué es lo que le deparará a sus personajes favoritos, pero sobre todo, cuándo y a qué hora podrán ver This is us 5.

¿De qué tratará la temporada 5 de This is us?

Los nuevos episodios deberán esclarecer las interrogantes dejadas en el último ciclo en torno a la familia Person. Además, la pelea entre los hijos y las complicaciones que el Alzheimer le provocó a Rebecca (Mandy Moore), son calves en esta parte de la trama. Por si esto fuera poco, This is us 5 incluirá el contexto actual que vive el mundo en torno a la pandemia por coronavirus.

La nueva historia deberá dar pistas sobre el futuro de Kate (Chrissy Metz), Randall (Sterling K. Brown), Kevin (Justin Hartley), Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca.

Tráiler de This is Us temporada 5

¿Cuándo se estrena la temporada 5 de This is us?

La quinta temporada de This is us estrena este miércoles 28 de octubre de 2020.

¿Cómo ver This is us temporada 5 ONLINE?

La temporada 5 de This is us podrá ser vista a través de FOX Premium y la APP oficial, a partir de las 9.00 p. m. hora peruana.

¿Cómo ver This is us temporada 5 por FOX Premium?

Para poder ver This is us temporada 5, usted deberá adquirir el paquete de FOX Premium mediante su empresa de cable. Con costos mensuales, Claro Perú brinda el servicio a S/35, Movistar a S/35 y en el caso de Direct TV va desde los S/35 (Postpago) a S/30 (Prepago).

¿Cómo ver This is us temporada 5 por Amazon Prime?