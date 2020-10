Premiado documentalista Anthony Wonke realiza nuevo film sobre la influencia de Johnnie Walker [VIDEO]

Luego de contar la historia de una de las estrellas más grandes del fútbol mundial en Ronaldo, y de haber cautivado a los fanáticos de una de las sagas más entrañables del cine como lo es Star Wars, con The director and the jedi (El director y el jedi), Anthony Wonke, director nominado al Óscar, se inspira ahora en una icónica marca de whisky escocés.

El lente del realizador británico tiene en la mira la bebida detrás del famoso Striding man, también conocido como ‘el Caminante’, sello indistinto de la empresa Johnnie Walker. The man who walked around the world, es el título de la cinta que reúne a una diversa cantidad de invitados.

La película abarca desde los orígenes de la marca hasta el papel que ha desempeñado en películas legendarias de Hollywood y en la música de diferentes generaciones por igual. Hace hincapié en el impacto cultural del whisky como bebida a nivel mundial. Así, analiza si se mantiene relevante tras 200 años en el mercado.

“El símbolo del caminante parece estar en todas partes en alguna forma y ha adquirido un significado propio. En cierto modo, trascendió a la marca para convertirse en un verdadero ícono,” señala el premiado cineasta.

“Hemos estado en un viaje increíble, revisando material de archivo de años y hablando con personas de todos los ámbitos de la vida para crear esta película: actores, músicos, bartenders, artistas, activistas y muchos más. Es una historia fantástica”, añadió.

Fire in the night (Fuego en la noche) de 2013, fue su primer trabajo en ganar el Bafta. Lo lograría de nuevo con su retrato bélico en Syria: Children on the Frontline (Siria: niños en el frente), por el cual también obtuvo un Emmy el año siguiente.

En tanto, The man who walked around the world se estrenará globalmente en el portafolio de marcas y plataformas de Discovery en noviembre. El film cuenta con contribuciones de Cappadonna del grupo de rap Wu-Tang Clan; Zakk Wylde, músico y cantante de la banda heavy metal Black Level Society. Así como la figura de la publicidad Sir John Hegarty, la actriz y activista Sophia Bush, y Sean Miyashiro, de la empresa de medios 88rising.