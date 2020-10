El reciente estreno de Borat: subsequent moviefilm en Amazon Prime Video ha hecho que el Ministerio de Turismo de Kazajistán copie una de las míticas frases que usa el personaje, interpretado por Sacha Baron Cohen, para su campaña de publicidad.

Kairat Sadvakassov, el vicepresidente de turismo de Kazajistán, admitió en una entrevista para The New York Times que, si bien la imagen que ofrece Borat de su país a gran parte del mundo no es la deseable, la película ayudó a que Kazajistán se hiciera conocido a nivel internacional.

“En tiempos de coronavirus, cuando el gasto en turismo está en suspenso, fue bueno ver al país mencionado en los medios. No de la mejor manera, pero es bueno estar ahí fuera. Nos encantaría trabajar con Cohen, o tal vez incluso hacer que filmara aquí", indicó Sadvakassov.

“Kazajistan, it’s very nice” es el eslogan que el gobierno emplea en su nueva campaña de turismo, con lo que recordó la frase más conocida de Borat cuando alguien le habla de su país. Los spots muestran a turistas en lugares de Kazajistán disfrutando y pronunciado el “It’s very nice” del personaje.

En distintas entrevistas, Sacha Baron Cohen ha indicado que el Kazajistán que aparece en su película no es el mismo que el de la vida real.

“Esto es una comedia, y el Kazajistán de la película no tiene nada que ver con el país real. Elegí Kazajstán porque era un lugar del que casi nadie en Estados Unidos sabía nada, lo que nos permitió crear un mundo salvaje, cómico y falso. La verdadera Kazajstán es un país hermoso con una sociedad moderna y orgullosa, lo opuesto a la versión de Borat", explicó el actor.