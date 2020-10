Borat 2: Jeanise Jones, la niñera de Tutar, se sintió “traicionada” al rodar la película

Sasha Baron Cohen regresó con Borat: subsequent moviefilm. Su estreno en Amazon Prime Video el 23 de octubre de 2020 no tardó en causar polémica en Estados Unidos y el resto del mundo.

En la segunda parte de Borat se puede ver al protagonista viajar desde Kazajistán para realizar una serie de reportajes, no ficticios, a diferentes individuos que, en su mayoría, no saben que son entrevistadas para la película.

Una de estas personas es Jeanise Jones, la mujer que apareció en el largometraje como la niñera encargada de cuidar a Tutar, la hija de Borat interpretada por Maria Bakalova.

Jones indicó que no sabía que estaba grabando escenas para una película y que creía que su participación era parte de un documental para algún programa local.

“Me dijeron que era un documental, para que esta joven entendiera que tiene derechos y que puede hacer todo lo que un hombre pueda hacer. Sentí que ella era del tercer mundo y ese tipo de cosas suceden cuando venden mujeres. Creí que esto es real, así que me sentí un poco traicionada por eso”, declaró Jones en una entrevista para The New York Post.

Jeanise Jones fue contactada para aparecer en Borat: subsequent moviefilm mediante la Iglesia Bautista Ebenezer en Oklahoma, Estados Unidos, y aseguró que pasó meses preocupada por Tutar.

“Estábamos preocupados, estábamos allí arriba orando por ella y pidiéndole a Dios que la ayudara y estábamos haciendo lo que pensamos que era lo cristiano. Me sorprendió un poco que fuera ese tipo de película”, señaló Jeanise, quién contó que se enteró de que su participación sería parte de la sátira de Sacha Baron Cohen cuando salió el primer tráiler de la película.

