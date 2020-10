‘Sin tiempo para morir’ podría estrenarse por streaming

Redacción fama

Debido al cierre de las salas de cines para evitar la propagación de la Covid-19, el estreno de la última película de la saga James Bond, ‘Sin tiempo para morir’ (No Time to Die), ha sido pospuesto varias veces. Originalmente su estreno mundial estaba programado para abril de este año, pero debido a la pandemia la cinta podría llegar a los cines recién en abril del 2021. Sin embargo, los medios estadounidenses aseguran que el estudio MGM ya habría recibido ofertas millonarias, de hasta US$ 600 millones, por la compra de la película. Los ofertantes serían Netflix, Apple TV y otras plataformas.

“Se dijo que el estudio estaba buscando un acuerdo de aproximadamente US$ 600 millones, un precio que se consideró demasiado para dos de los servicios de transmisión de gasto gratuito. Una venta de esta magnitud estaría dirigida exclusivamente por Kevin Ulrich, presidente y director ejecutivo del propietario mayoritario de MGM, Anchorage Capital Group, dijeron fuentes internas”, sostiene Variety.

Hasta el momento, se sabe que MGM perdió entre US$ 30 millones y US$ 50 millones por las postergaciones. La película con Daniel Craig (en su última interpretación de Bond), Ralph Fiennes, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear y Jeff rey Wright fue hecha con un presupuesto de 250 millones de dólares. “No comentamos los rumores. La película no está a la venta. El estreno de la película se pospuso hasta abril de 2021 con el fi n de preservar la experiencia teatral para los cinéfi los”, respondió al mismo medio un portavoz del estudio.

Por estos días, el director Cary Fukunaga también habló del posible estreno. “Saldrá cuando sea correcto y funcionará en el contexto de este nuevo mundo, en el que nadie puede defi nir realmente qué signifi ca éxito o fracaso”, declaró a The Wall Street Journal. De hecho, se espera un guion distinto, ya que tuvo a la premiada actriz y guionista Phoebe Waller-Bridge (‘Fleabag’), quien fue contactada por Daniel Craig.

“Universal Pictures, que tiene derechos de distribución en el extranjero de ‘No Time to Die’, tendría que compensarse en cualquier posible venta y reembolsar los gastos en los que incurrió el estudio. Es notable que las partes involucradas exploren una venta por streaming, dado que la película fue la primera tienda en mover las fechas de lanzamiento antes de que el coronavirus se actualizara a una pandemia global, lo que lo convierte en un indicador temprano de que incluso el icónico espía y mujeriego no nos salvaría del evento viral”.