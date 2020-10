Sabrina en Netflix: serie comparte tráiler de su cuarta temporada y fecha de estreno

A través de las redes oficiales de Netflix se compartió el tráiler promocional de la cuarta y última temporada de El mundo oculto de Sabrina, programa que fue cancelado por la misma plataforma para el lamento de los fans.

Esta última entrega tendrá un total de ocho episodios que le pondrán fin a la historia de la popular bruja. Además, se dio a conocer la fecha de estreno del show, el cual llegará el 31 de octubre de 2020 .

El mundo oculto de Sarina 4 - tráiler

El mundo oculto de Sabrina se une a la lista de series canceladas por Netflix como Ozark, The Kominsky method, Anne with an E y Dead to me. Hasta la fecha, el gigante de streaming no ha mencionado la razón oficial de su inesperada decisión.

El elenco estará conformado por figuras como Kiernan Shipka (Sabrina Spellman), Jaz Sinclair (Rosalind Walker), Michelle Gómez (Mary Wardwell), Chance Perdomo (Ambrose Spellman), Lucy Davis (Hilda Spellman), Miranda Otto (Zelda Spellman) y Richard Coyle (el padre Faustus Blackwood).

¿Qué veremos en la temporada 4 de Sabrina de Netflix?

De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, la última temporada promete darle a los espectadores un gran final y respuestas en torno a los personajes de Greendale.

“En el transcurso de los ocho episodios de la temporada 4, el aquelarre deberá luchar contra cada amenaza una por una. Con el paso de la historia, veremos cómo las brujas emprenden la guerra contra el mal con la ayuda de El club de la pelea. Además, veremos a Nick que ganará terreno en el corazón de Sabrina”, comentó Roberto Aguirre-Sacasa, uno de los productores de la serie.