Más allá de la luna: la emotiva cinta sobre la pérdida de un ser querido de Netflix

on Disney+ queriéndole ganar terreno a Netflix, el streaming sigue apostando por historias innovadoras y esta vez nos presenta Más allá de la luna (Over the moon), película que en pocos días se ha posicionado como la más vista en Perú.

La coproducción del gigante de streaming junto a Pearl Studio es dirigida por Glen Keane, ícono de la animación que trabajó en Disney por más de 40 años y que en 2017 ganó un Óscar con su cortometraje Dear basketball: la leyenda de Kobe Bryant.

¿De qué trata Más allá de la luna?

Más allá de la luna nos lleva a través de una leyenda china, Chang’e, la que nos presenta a una diosa que vive en el lado oscuro del satélite de la Tierra. Con los niños creciendo escuchando esta historia en China, la más entusiasta por el relato es Fei Fei.

La pequeña, que atraviesa por el duelo y la pérdida de su madre, verá la real existencia de Chang’e como un nuevo reto y escape a los cambios que hay en su familia: su padre consiguió una nueva pareja y ahora tiene un hermano.

Es así que Fei Fei, quien además es amante de la ciencia, decide crear una nave espacial para viajar a la luna y encontrarse con la diosa. Junto con Brincos, su conejo, y su medio hermano como polizón, llegan a este lugar del espacio para iniciar sus aventuras.

Más allá de la luna (Over the moon) está disponible en Netflix.