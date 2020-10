En los años 90 y 2000, Jackie Chan se posicionó como una de las estrellas de acción más populares de Hollywood. Franquicias como Una pareja explosiva o Shanghai Kid, no solo fueron su carta de presentación ante el mercado estadounidense, sino también le sirvió para incrementar su popularidad en Latinoamérica.

Tras estas apariciones, y luego de ganar un Óscar honorífico durante estos años, el actor se alejó del cine comercial y decidió explorar más las producciones de su país. Chan concedió una entrevista al portal Filmelier, en el marco del lanzamiento de su última cinta, donde explicó su ausencia en las grandes producciones norteamericanas.

Una pareja explosiva, cinta que compartió con Chris Tucker Foto: New Line Cinema

Jackie Chan manifestó que si bien no está fuera del mercado estadounidense, sí se alejó por los libretos que se le han presentado en los últimos años. “Eran siempre lo mismo y, para mis 66 años, ya no los veía convenientes”, comentó.

“En realidad no me he ido de Estados Unidos, lo que pasa es que no se ha presentado un guion adecuado que me haga volver . Luego de Karate Kid, me ofrecieron ser un policía, pero era más de lo mismo. Quiero que el público me considere un actor que va más allá de sus historias de acción", explicó.

Jackie Chan filmó la nueva cinta de Karate Kid en el 2010. Foto: Sony Pictures Home Entertainment

Si bien el intérprete quiere ser recordado en la historia del cine por su actuación, más que ser solo un especialista en el cine de acción, Chan no le da la espalda a las cintas que le dieron fama internacional.

“El buscar nuevos horizontes me llevó a aceptar, 7 años después de Karate Kid, un personaje en The Foreigner junto a Pierce Brosman. Quiero asegurarme de que en los próximos años mi público me vea en varias facetas ”, indicó.

La nueva película de Jackie Chan

The knight of shadows: between yin and yang es la cinta que trae de regreso al actor a la pantalla grande luego de estar alejado de las cámaras por tres años.

La película nos lleva a conocer a un legendario cazador de demonios (Jackie Chan), quien persigue a los monstruos que logran ingresar a la dimensión habitada por los seres humanos. Él contará con la ayuda de unas extrañas criaturas para luchar contra estos seres.

Jackie Chan, últimas noticias: