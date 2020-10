Borat 2: la dura respuesta del protagonista a las críticas de Donald Trump

Sasha Baron Cohen regresó con Borat 2, la entrega de un soborno prodigioso al régimen estadounidense para beneficiar a la gloriosa nación de Kazajistán. Su estreno en Amazon Prime el pasado 23 de octubre no tardó en causar polémica a nivel internacional.

La película abordó temas delicados como el Holocausto y una escandalosa entrevista protagonizada por Rudy Giuliani, abogado de Donald Trump. Ciertamente, su sentido del humor no es del gusto de todo el público, en donde se incluye al presidente de los Estados Unidos.

Sacha Baron Cohen regresa con Borat después de 14 años. Foto: Amazon Prime Video

“Ese tipo es un falso (...) No lo encuentro gracioso. No sé nada sobre el. Para mí, es un canalla”, fueron las palabras del mandatario sobre Baron Cohen, quien no tuvo miedo en responder a través de su cuenta oficial de Twitter.

En el tuit, el actor agradeció la publicidad gratuita que Trump le estaba haciendo a la película, pero no tardo en emplear su sentido del humor para devolverle unas duras palabras. "Lo admito, tampoco te encuentro gracioso. Sin embargo, el mundo entero se ríe de ti (...). Siempre estoy buscando gente para trabajar de bufones racistas y necesitarás trabajo después del 20 de enero. ¡Hablemos!”, culminó.

Borat dice ser el segundo periodista más famoso de Kazajistán. Foto: Amazon Prime Video

Borat 2 - sinopsis oficial

Catorce años después de su primera aventura, el cuarto mejor periodista de Kazajistán vuelve a Estados Unidos, pero esta vez viaja con su hija. Así, podemos ver cómo el personaje viaja para realizar una serie de reportajes, no ficticios, a diferentes personas que, en su mayoría, no saben que están siendo entrevistadas para la película.