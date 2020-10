Creed 3: Michael B. Jordan dirigirá la última entrega de la trilogía

Creed ha revitalizado la franquicia de Rocky y la pasión por el boxeo en el cine. Luego de dos exitosas entregas, Universal Pictures no tenía otra opción que dar luz verde a la tercera parte que se enfocará más en la familia de Adonis Creed.

De esta manera, Michael B. Jordan volverá al cuadrilátero para dar vida al aguerrido personaje, pero eso no sería todo. Además del rol protagónico, según Deadline, el actor también dirigirá la película que contará con nuevo equipo creativo.

Cabe resaltar que esta decisión obedecería al deseo de Irwin Winkler, productor de las películas de Rocky y Creed. En su libro A life in movies: stories from 50 years in Hollywood, se revela que conversó con Jordan y le hizo saber que podría ser el encargado de dirigir la tercera entrega.

¿Qué veremos en Creed 3? El protagonista reveló a Esquire que la familia de Adonis Creed jugará un papel crucial. Desde pequeño, su personaje sentía que no pertenecía a ningún sitio, pero ahora, finalmente, tiene gente que lo ama de forma incondicional.

Rocky Balboa es considerado como un padre para Apollo Creed. Foto: MGM

“Quiero ver hacia dónde van a ir a partir de ahora Adonis y Bianca. Bianca, con su carrera musical. Adonis, como boxeador y padre. Y también quiero ver hacia donde va la relación con Rocky, qué poso ha dejado", agregó.

En cuanto a la participación de Sylvester Stallone, todo parece indicar que la segunda parte supuso la despedida de su personaje. “Rocky tiene su vida. Ahora tiene que empezar la nuestra”, fueron las palabras de Bianca, luego de que el ‘Semental Italiano’ decidió volver a ver a su hijo, Robert Balboa Jr.