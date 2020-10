Marvel finaliza rodaje de Shang-Chi and the legend of the ten rings en tiempo récord

El Universo Cinematográfico de Marvel tenía grandes planes para iniciar la fase 4 con Black Widow. Sin embargo, la crisis sanitaria causada por la COVID-19 obligó a modificar el calendario de estrenos del MCU y paralizó todas las producciones en desarrollo.

Una de estas se trata de Shang-Chi and the legend of the ten rings, la película protagonizada por Simu Liu. Cinco meses después de la suspensión del rodaje, la producción lo retomó en agosto para cumplir con la fecha de lanzamiento agendada: el próximo 9 de julio de 2021.

Marvel Studios visibilizará la cultura asiática con Shang-Chi. Foto: Marvel

Para sorpresa de los fans, el director Destin Daniel Cretton anunció el final de las grabaciones a través de Instagram. Una hazaña sorprendente pero entendible, ya que Marvel Studios estaba perdiendo 300.000 dólares al día por la suspensión del rodaje, según el equipo de producción.

Por el momento, el estudio no ha revelado mayor información sobre el argumento. Sin embargo, Fandom Wire asegura que se tratará de una historia de origen al igual que Black Panther, por lo que los fans conoceremos a Shang-Chi, ‘el maestro del Kung-Fu’, desde su infancia.

Según el medio, el protagonista es entrenado para luchar en un orfanato especial dirigido por El Mandarín. Tras escaparse, Shang-Chi pasará el resto de su vida huyendo del villano, quien le ofrece participar en un torneo de pelea y ganar los codiciados diez anillos para dejarlo en paz.

Shan-Chi and the legend of the ten rings es una de las producciones más misteriosas del MCU. Foto: Marvel Studios

Asimismo, las secuencias de pelea en el torneo tendrían partes de acción mano a mano en conjunto con conjuros mágicos. Así, la película podría consagrarse, junto a Avengers: Endgame, como una de las producciones más ambiciosas de Marvel respecto a efectos especiales.

Al igual que en Black Panther, donde el elenco era afroamericano así como los que dirigieron la película, Marvel Studios tiene la misma consigna con Shang-Chi. ¿La razón? explotarán las temáticas relevantes de la cultura asiática para conquistar dicho mercado.

