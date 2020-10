Star Wars: Liam Nesson habla de los rumores sobre su regreso como Qui Gon Jinn

Star Wars es la saga cinematográfica de ciencia ficción más exitosa de todos los tiempos. En el año 1999 se estrenó una nueva trilogía que sirvió como una precuela, pero que no tuvo un buen recibimiento por parte de los fans.

No obstante, uno de los personajes más recordados por el público fue Qui-Gon Jinn, interpretado por Liam Nesson en Star Wars episodio I: la amenaza fantasma.

Con el estreno de la serie de Obi Wan Kenobi de Disney Plus, se han esparcido rumores del regreso de Neeson como el maestro jedi, el cual aparecería como un fantasma de la fuerza.

El actor brindó una entrevista al portal web Collider y habló sobre su posible retorno a Star Wars. Nesson explicó que está desinformado acerca de la saga galáctica y que nadie de Lucasfilm lo ha contactado para que retome el personaje de Qui Gon Jinn.

“No me han contactado, no. Realmente no los he estado siguiendo, para ser honesto. No sé si la saga ha llegado a su fin. Escuché que hicieron una película del personaje de Harrison Ford, Han Solo, y que hubo algunos problemas con eso”, indicó Liam Nesson.

Con estas declaraciones el intérprete anuncia que nadie se contacto con él para esta nueva serie de Disney Plus, Obi Wan Kenobi. Los fanáticos de Star Wars se quedarán con las ansias de verlo nuevamente.

